Докучаевск, ДНР, 19 сентября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Докучаевск в Донецкой Народной Республике, сообщили 19 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:15 (совпадает с мск) — н. п. Новомихайловка — н. п. Докучаевск: выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 сентября Киевский и Куйбышевский районы Донецка были вновь обстреляны со стороны бандеровцев.

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