Белгород, 19 сентября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ включило в пообъектный перечень плана капремонта Белгородский театр кукол, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября в пресс-службе правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кукольный спектакль

На реконструкцию учреждения из федерального бюджета направят 245,6 млн рублей. Ремонт начнётся в 2025 году, к этому сроку регион выполнит проектно-сметную документацию, защитит госэкспертизу. В театре обновят не только инженерные коммуникации, но и заменят звуковое и световое сценическое оборудование, установят современные мультимедиа-комплексы.

Здание Белгородского государственного театра кукол было построено в 1975 году. Общая площадь объекта превышает три тысячи квадратных метров.