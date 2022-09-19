Кабул, 19 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Высокопоставленный сторонник Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Башир Нурзай был освобожден после семнадцати лет заключения в Соединенных Штатах и прибыл в Кабул в понедельник 19 сентября, по заявлению представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает агентство Reuters.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Афганские государственные СМИ сообщили, что он был одним из последних афганцев, содержавшихся в тюрьме в Гуантанамо.

«Достопочтенный хаджи Башир был освобожден после двух десятков лет заключения и сегодня прибыл в Кабул», — написал в соцсети представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Наим.

Башир Нурзай был арестован в 2005 году и обвинен в контрабанде героина в США на сумму более 50 миллионов долларов.

Позднее адвокат Нурзая отрицал, что его клиент связан с наркоторговлей, и утверждал, что обвинения должны быть сняты, поскольку американские правительственные чиновники обманули Нурзая, пообещав не арестовывать его.