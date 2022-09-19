Саратов, 19 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Саратовской области начались работы по возведению противотуберкулёзного диспансера. До конца 2022 года строителям предстоит снять грунт, подготовить территорию к работам в зимний период, приступить к разработке котлованов под фундамент лечебных корпусов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

t. me/pool_64 В Саратове строят противотуберкулёзный диспансер

У будущего медучреждения появится временная автодорога. Завершить работы нулевого цикла глава области Роман Бусаргин поручил в текущем году. На эти цели выделяется 1,2 млрд рублей.

«На сегодняшний момент объект полностью зафинансирован, контракт заключен и теперь всё дело за строителями. Медики ждут», — сказал губернатор, посещая стройку.

Противотуберкулёзный диспансер появится за посёлком Елшанка, рядом с инфекционной больницей. Он рассчитан на 453 круглосуточные койки, 50 мест дневного пребывания, 10 коек реанимации и интенсивной терапии, диспансерное отделение на 200 посещений в смену. Больничный комплекс состоит из 8 корпусов общей площадью 50 тыс. кв. метров. Построить объект планируется за три года. В медицинском учреждении трудоустроят 1,2 тыс. медработников. В дальнейшем сотрудникам предоставят служебное жильё.

Ранее ИА REGNUM сообщало, строительство многофункционального фтизиатрического центра в Саратовской области во время рабочей поездки в регион в начале сентября 2021 года одобрил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В мае 2022 года областное управления капитального строительства объявило аукцион на выполнение работ по строительству противотуберкулезного диспансера. Максимальная цена контракта составила 1,95 млрд рублей. Построить диспансер планировалось до конца 2024 года.

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