Пекин, 19 сентября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китая прокомментировало слова президента США Джо Байдена о Тайване.

Softpedia.com Флаг Китая

Американский президент ранее заверил, что США помогут Тайваню в случае атаки.

«Заявления американской стороны грубо нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, серьезно нарушают важное обязательство США не поддерживать независимость Тайваня, а также посылают ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость острова», — сказала 19 сентября официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден в интервью американскому телеканалу CBS предупредил, что Вашингтон выступит в защиту Тайваня в случае начала военного конфликта.