Владивосток, 19 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Более 35 тыс. тонн картофеля и овощей собрали сельхозпроизводители Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Уборка картофеля (картошка, урожай, поле)

Читайте также: Исторический рекорд урожая зерна намечается в Кузбассе

С полей края аграрии убрали более 1 тыс. га картофеля и 672 га овощей — 28% и 33% от плана соответственно.

«Сельхозпроизводители собрали более 22 тыс. тонн картофеля и почти 13,5 тыс. тонн овощей. В этом году нет засухи, поэтому урожайность выше и на данный момент составляет 215 и 201 центнер с га. Увеличение объемов продукции собственного производства — главная задача продовольственной безопасности Приморья в условиях санкций», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области аграрии планирую собрать не менее 1,7 миллиона тонн зерна.