Париж, 19 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Агентство парижского транспорта (RATP) отдает дань уважения британской королеве Елизавете II, передает BFM TV.

garanzhin Парижское метро

По случаю похорон Елизаветы II станция Георга V на линии 1 была переименована в станцию Елизавету II. Георг V — дедушка Елизаветы II.

Сообщается, что это будет не единственная дань уважения народу Великобритании, запланированная во Франции. Флаги приспустят на многих официальных зданиях во Франции, как это было на следующий день после смерти монарха.

Как передавало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой отправился в Великобританию, чтобы лично проститься с королевой Елизаветой II.

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