Парижский транспорт почтил память британской королевы Елизаветы II
Париж, 19 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Агентство парижского транспорта (RATP) отдает дань уважения британской королеве Елизавете II, передает BFM TV.
По случаю похорон Елизаветы II станция Георга V на линии 1 была переименована в станцию Елизавету II. Георг V — дедушка Елизаветы II.
Сообщается, что это будет не единственная дань уважения народу Великобритании, запланированная во Франции. Флаги приспустят на многих официальных зданиях во Франции, как это было на следующий день после смерти монарха.
Как передавало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой отправился в Великобританию, чтобы лично проститься с королевой Елизаветой II.
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