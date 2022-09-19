Краснодар, 19 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. На Кубани экстренно предупредили о резком ухудшении погоды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 19 сентября.

Наталия Николаева ИА REGNUM Дождь

Согласно прогнозу синоптиков, до конца суток 19 сентября местами в Краснодарском крае ожидаются дожди и ливни с грозой и градом. Ветер усилится до 20-22 метров в секунду.

ИА REGNUM сообщало, что Сочи накроет трёхдневный шторм — с 19 по 21 сентября.