Загреб, 19 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Британская актриса Кейт Уинслет получила травму во время съёмок биографического фильма «Ли» в Хорватии, вследствие чего была госпитализирована. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Кадр из интервью на телевидении Кейт Уинслет

«Кейт поскользнулась и была доставлена в больницу в качестве меры предосторожности, требуемой со стороны производства. Она в порядке и будет сниматься, как и планировалось, на этой неделе», — заявили представители артистки. Стоит отметить, что в «Ли» Уинслет исполняет главную роль.

Напомним, фильм «Ли» будет посвящён жизни американской модели Ли Миллер, работавшей фотокорреспондентом в период Второй мировой войны. Дата выхода проекта не раскрывается.