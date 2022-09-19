Астрахань, 19 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Духовой оркестр Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского и концертный оркестр духовых инструментов Донецкой филармонии выступили на сцене Астраханской филармонии 18 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

https://www.astrobl.ru/ Оркестры из ДНР и ЛНР выступили в Астрахани

Концерт состоялся в фестиваля духовых оркестров «Фанфары Каспия» нацпроекта «Культура». Участниками фестиваля стали почти 500 музыкантов и 13 музыкальных коллективов со всей России.

Оркестр Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского был создан в 1949 году на базе Ворошиловградского музыкального училища, им руководит профессор, заведующий кафедрой «Оркестровые инструменты» Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского Сергей Йовса. Концертный оркестр духовых инструментов Донецкой филармонии входит в число самых популярных коллективов Донбасса, худруком его является Михаил Мартыненко. После начала специальной военной операции из 32 музыкантов оркестра Донецкой филармонии 18 человек мобилизовали. При освобождении Мариуполя погиб участник и лауреат многочисленных джазовых конкурсов и фестивалей, талантливый пианист-виртуоз и автор собственных сочинений Николай Звягинцев.

В память о погибших музыкантах Донецкого оркестра в исполнении сводного духового оркестра в составе оркестра Донецкой академической государственной филармонии и Астраханского духового оркестра прозвучала композиция «Свой среди чужих». Сами музыканты, в ходе общения со зрителями, выразили свою поддержку СВО, уверенность в победе и надежду на лучшее будущее вместе с Россией.