* талибов — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 19 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар силы Фронта национального сопротивления Афганистана атаковали блокпост талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Нападение было совершено в ночь на 19 сентября в районе Чаман-Хосдех уезда Фархар.

Местные источники в Фархаре сообщают, что бой длился около получаса, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли потери, но их точное число неизвестно.

Радикалы пока не дали комментариев.

Чаман-Хосдех является одним из важных районов Фархара и был одной из главных баз Ахмад Шаха Масуда во время первого противостояния с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).