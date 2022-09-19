Ижевск, 19 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Мужчина и женщина, которые пострадали в результате взрыва газа в девятиэтажном доме по улице Степана Разина в Ижевске, госпитализированы в 1 РКБ. Об этом сообщила в своем telegram-канале вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

пресс-служба управления МЧС по Удмуртии Взрыв газа в Ижевске

Она уточнила, что мужчина находится в ожоговом отделении больницы. У него диагностированы поверхностные ожоги. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

Женщина находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Она получила множественные ожоги и термоингаляционную травму. По словам заведующего ожоговым отделением 1 РКБ Алексея Микличева, у женщины поражение составляет 50% поверхности тела, 40% ожогов — глубокие.

Как сообщало ИА REGNUM, хлопок произошел в доме по улице Степана Разина утром 19 сентября. Жильцы дома были эвакуированы. В результате инцидента пострадали мужчина и женщина. По предварительным данным, хлопок произошел из-за скопления бытового газа в помещении однокомнатной квартиры на пятом этаже. Несущие конструкции здания, по предварительной информации, не повреждены.

По данному факту прокуратура Удмуртии начала проверку.

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