Тегеран, 19 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Власти Ирана не намерены отвечать США на убийство иранского генерала Касема Сулеймани такого же рода действиями. Об этом 18 сентября заявил президент Ирана Ибрагим Раиси в интервью телекомпании CBS.

Tasnim News Agency Ибрагим Раиси

Как указал Раиси, убийство Сулеймани — это «гнусное преступление» и Тегеран хочет, чтобы в этом случае свершилось правосудие, а также не забудет об этом.

После этого бравшая интервью корреспондент указанной телекомпании Лесли Стал спросила, значат ли такие слова, что власти Ирана в этом случае будут действовать по принципу «око за око», и нужно ли ожидать от иранской стороны «ответного убийства».

«Действия этого типа предпринимают по всему миру американский и сионистский (так в Тегеран называют Израиль — ред.) режимы. Мы не собираемся предпринимать таких же действий», — ответил иранский лидер.

Напомним, командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани погиб в январе 2020 года в результате ракетного удара США, нанесённого по его автоколонне около Багдада.