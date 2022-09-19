Рамалла , 19 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Палестинская группировка ХАМАС выступила с официальным заявлением по ситуации на территории Западного берега реки Иордан. Об этом 19 сентября сообщает информационное агентство Quds со ссылкой на представителя движения Фавзи Бархума.

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

По его словам, израильские власти рассматривают создание еврейских поселений на севере Палестины. С его слов, данные действия являются «кражей и зафиксированным преступлением, происходящим в рамках постоянной агрессии против нашей земли и нашего народа».

Бархум призвал проживающих в регионе палестинцев к открытому восстанию на палестинских территориях.

«Мы ценим непрерывное сопротивление нашего народа по всему оккупированному Западному берегу, и мы призываем массы нашего народа расширять круг сопротивления и сражаться с врагом и его поселенцами всеми доступными инструментами и средствами до тех пор, пока они не будут изгнаны с нашей земли», — заявил представитель ХАМАС.