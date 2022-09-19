Акша, Забайкальский край, 19 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. ГУ МВД России по Забайкальскому краю известило о гибели сотрудника полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей в Акшинском районе. Его тело с огнестрельным ранением было обнаружено 18 сентября в служебном автомобиле.

Пистолет

Уточняется, что погибший сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД находился в командировке. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств его гибели сотрудника и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

Как сообщало ИА REGNUM, в только за летние месяцы 2021 года у жителей Забайкалья обнаружилось 286 килограммов наркотических веществ.

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