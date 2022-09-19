Челябинск, 19 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Бывший директор областного государственного учреждения «Челябоблинвестстрой» не сумел выйти из СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ранее он был задержан за злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, за взятку в размере 190 тыс. рублей он якобы обеспечил директору одного из ООО подписание актов с заведомо ложными данными. В результате организации-подрядчику было необоснованно перечислено более 19 млн рублей.

Тракторозаводском райсуд Челябинска 30 августа арестовал бывшего директора до 29 октября. Сторона защиты потребовала в облсуде другой меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Но прокурор выступил против и суд отказал в удовлетворении этого требования.