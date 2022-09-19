Уфа, 19 сентября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Глава БашкирииРадий Хабиров поблагодарил спортсменов из республики, которые завоевали победу в составе сборной России на чемпионате мира по борьбе на поясах в Узбекистане. Об этом 19 сентября сообщает корреспондентИА REGNUM.

Цитата из видео правительства Тувы Чемпионат России по вольной борьбе 2022. Тува

Награждение спортсменов состоялась 19 сентября на совещании правительства региона в центре управления республикой.

Хабиров наградил заслуженного мастера спорта России, шестикратного чемпиона мира по борьбе на поясахАртура Зулькарнаева, тренера спортивной школы №2 Туймазинского района, заслуженного мастера спорта России, трехкратного чемпиона мира по борьбе на поясахРазиля Шабиева.

«Сборная России выступала на чемпионате мира по борьбе на поясах в Намангане в Узбекистане и именно та часть команды, которая была сформирована в Башкирии, сделала определяющий вклад в победу — пять золотых и две бронзовые медали», — заявил глава региона.

Он также напомнил, что в Башкирии начали строить дворец борьбы.

«Скоро у вас будет свой дом», — заявил глава региона.