Каменск-Уральский, Свердловская область, 19 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском Свердловской области 19 сентября после капитального ремонта состоялось открытие Волковской плотины, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Марина Каширская ИА REGNUM Вода

Сооружение является одним из старейших на Урале, его ввели в эксплуатацию ещё в 1939 году. Реконструировать плотину начали в 2016 году. Работы проходили в два этапа и обошлись в 150 млн рублей.

Отметим, в Свердловской области планируют отремонтировать ещё три гидротехнических сооружения: Полёвский гидроузел, сооружение на реке Выя в Нижнем Тагиле, плотину на реке Тёплой в селе Горный Щит.