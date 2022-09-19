Новокузнецк, Кемеровская область, 19 сентября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Авиакомпания Utair возобновляет авиперелёты между аэропортами Новокузнецка и Омска. Об этом ИА REGNUM сообщили в новокузнецком аэропорту.

Utair.ru

«Авиакомпания Utair начала продажу билетов, — уточнили в воздушной гавани. — Первый самолёт приземлится в Новокузнецке уже 3 октября».

Возобновление авиасообщения в аэропорту связали с тем, что для всех сибиряков Шерегеш является базовым горнолыжным курортом и нужно, «чтобы он был ещё и доступным».

Авиаперевозки будут выполняться по понедельникам и средам на самолёте ATR72 вместимостью 70 пассажиромест. Время в пути — 2:25. Стоимость билетов — от 1957 рублей.