Благовещенск, 19 сентября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Доследственная проверка проводится в Белогорске Амурской области по факту падения 4-летнего мальчика с балкона второго этажа. Ребёнка оставила без присмотра его мать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по Приамурью.

Балконы

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Госпитализация малышу не понадобилась. Ребёнка осмотрели медицинские работники и отправили домой.

Мальчик выпал из окна после того, как проснулся и не обнаружил дома матери. Женщина отлучилась, чтобы вынести мусор, пока он спал. Ребёнок облокотился на выступающую часть подоконника и подскользнулся. По факту инцидента проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, трёхлетний мальчик погиб, выпав из окна шестого этажа в Омске 7 сентября. Ребёнок облокотился на москитную сетку.