Берлин, 19 сентября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Санкции против России и отказ от ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» привели к скачкообразному росту цен на газ в европейских странах, заявил 19 сентября посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

ПАО «Газпром» «Северный поток - 2»

Он напомнил, что Германия была главным выгодоприобретателем от поставок дешёвого трубопроводного газа из России по долгосрочным контактам.

«Отказ от апробированных схем взаимодействия, ставка на СПГ и спотовый рынок, замораживание готового к эксплуатации «Северного потока — 2», антироссийские санкции — всё это привело к резкому росту цен на газ», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль заявил, что газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет запущен из-за утраты доверия между Германией и Россией.

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