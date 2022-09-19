Москва, 2 октября, 2020, 14:18 — ИА Регнум. В отделении «Райффайзенбанка» в центре Москвы обнаружили нарушения мер профилактики COVID-19, сообщили 2 октября в оперативном штабе столицы.

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Проверку проводили специалисты Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ). Установлено, что в отделении отсутствовал контроль температуры тела, не было разметки для социального дистанцирования, сотрудники не пользовались масками.

За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность на сумму до 300 тыс. рублей.