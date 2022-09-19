Москва, 19 сентября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Правительство РФ дало отрицательное заключение на законопроект о майнинге депутатов Госдумы от фракции «Новые люди», передает корреспондентИА REGNUM19 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Напомним, в документе парламентарии предлагали урегулировать отношения, связанные с особенностями выпуска, генерацией цифровой валюты в России.

В правительстве обратили внимание на то, что в законопроекте не устанавливается порядок государственного регулирования майнинга и оборота цифровых валют в России и не предусматриваются механизмы контролируемого оборота цифровой валюты, исключающего возможность использования технологий анонимизации участников рынка.

«Законопроектом предусматривается, что операции между частными лицами за собственные средства и в свою пользу не подлежат дополнительному регулированию. Вместе с тем без наличия сведений об идентифицированных держателях цифровых валют ввиду отсутствия соответствующего регулирования правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на правонарушения, совершаемые с использованием цифровых валют», — говорится в отзыве.

Также отмечено, что в законопроекте применяются термины, которые не используются в российском законодательстве.

«Согласно законопроекту в деятельности, результатом которой становится создание цифровой валюты, участвуют оператор майнинга, физические лица, пользователи, операторы обмена цифровых валют, платежные системы, участники майнинга. Однако в законопроекте не определены статус, права и обязанности указанных лиц, что не соответствует принципам системности и исполнимости правового регулирования. Также в законопроекте не установлены требования к деятельности оператора майнинга, в том числе в части корпоративного управления, составления отчетности, хранения информации и документов, организации и осуществления внутреннего контроля и аудита, а также минимального размера собственных средств», — пояснили в правительстве.