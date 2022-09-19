Ереван, , 10:48 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси, в ходе визита в Армению, посетила министерство обороны. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба армянского военного ведомства.

Отмечается, что её принял министр обороны республики Сурен Папикян. Он поблагодарил гостью из США за быструю реакцию на конфликт с Азербайджаном и за осуждение действий Баку.

«Министр обороны представил спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ситуацию, вызванную широкомасштабной военной агрессией Азербайджана», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны также обсудили двустороннее сотрудничество государств в военной сфере.

Напомним, Вашингтон в ходе обострения на азербайджано-армянской границе призвал Баку прекратить обстрелы. Пелоси в ходе визита в Армению осудила Азербайджан за «атаки». В Баку обвинили её в использовании ситуации для «получения поддержки армянских лоббистских кругов в США» перед приближающимися промежуточными выборами в Конгресс США.

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