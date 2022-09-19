Калуга, 19 сентября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Калужской области в результате активной инвестиционной политики в первом полугодии было заключено 27 соглашений с инвесторами с совокупным объемом инвестиций порядка 86 млрд рублей и созданием более четырёх тысяч рабочих мест. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального правительства 19 сентября.

Правительство Калужской области С начала года в калужскую экономику привлечено инвестиций на 86 млрд рублей

В 2022 году на промышленных площадках Калужской области запланирован ввод в эксплуатацию пяти новых производств. Так, в Боровске планируется открыть завод по производству бумаги санитарно-гигиенического назначения и завод по производству парфюмерно-косметической продукции. В городе Людиново — завод по производству бумаги-основы из готовой целлюлозы, завод по производству обоев на флизелиновой основе. В Ворсино запланирован ввод в эксплуатацию завода по производству жидких лекарственных препаратов. В планах правительства области также реализация инвестиционных проектов в Калуге и Обнинске, Думиничском, Дзержинском и Малоярославецком районах. Будет продолжена работа по активному развитию Людиновской и Боровской площадки особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» и привлечение инвесторов на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Сосенский» и «Кондрово».

В 2023 году прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал Калужской области в относительных единицах останется на уровне 2022 года и составит более 134 млрд рублей. В 2024 году объем инвестиций в базовом варианте возрастет до 144 млрд рублей, темп роста составит 102%. Кроме того, продолжится приток бюджетных инвестиций за счет реализации мероприятий национальных проектов по строительству новых объектов социальной, спортивной, дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.