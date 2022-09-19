Тюмень, , 10:48 — REGNUM Отечественные вездеходы и внедорожники, предназначенные для нефтегазовой отрасли, геологоразведки, энергетики, а также для любителей охоты и рыбалки, производит СКБ «Газстроймашина» из Тюмени. Об этом 19 сентября сообщает ИА REGNUM.

Бездорожье ИА REGNUM

При этом транспортные средства создаются под заказ с учетом индивидуальных требований заказчика. Также при создании машин используются только российские материалы, производимый транспорт обладает высокой проходимостью в условиях полного бездорожья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уникальные возможности для внедрения российских цифровых технологий представляет АО «ГЛОНАСС».