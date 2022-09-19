Саратов, 29 мая, 2018, 03:03 — ИА Регнум. Саратовскую организацию диабетиков признана иноагентом и оштрафована на 300 тысяч рублей, сообщает «Версия Саратов».

Соответствующее решение вынес Фрунзенский районный суд Саратова по статье 19.34 КаАП РФ. Инициировано разбирательство было в начале года студентом Саратовского государственного медицинского университета.

Суд, вынося вердикт, учел мнение Ивана Коновалова — доктора исторических наук, профессора кафедры истории, политологии, социологии и сервиса Саратовской государственной юридической академии. По его мнению, в деятельности диабетиков найден «компромат, черный пиар и технология роспуска слухов, а также связь с электоральными циклами».

Диабетики намерены обжаловать решение суда.

По данным издания, саратовская организация больных сахарным диабетом получала пожертвования от ряда иностранных структур, в том числе Jonson&Jonson и «Эбботт Лэбораториз».

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