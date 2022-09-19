Томск, 19 сентября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Электростанции Томской области за восемь месяцев 2022 года произвели 2,254 млрд кВт/ч, что на 4,9% больше показателей января-августа прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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При этом потребление электроэнергии в регионе, по данным филиала Системного оператора ‑ ОДУ Сибири, выросло на 2,5% и достигло 5,353 млрд кВт/ч.

«Энергокомплекс Томской области включает 9 электростанций суммарной мощностью 1036,4 МВт, свыше 7 тыс. подстанций и более 33 тыс. км линий электропередачи», — добавили в администрации.

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