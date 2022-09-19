Анкоридж, США, , 13:15 — REGNUM Чрезвычайно мощный шторм «исторического масштаба» обрушился на западное побережье Аляски в минувшие выходные, что привело к обширному ущербу от наводнения. Потепление океанов в результате изменения климата поспособствовало усилению шторма, который вызвал широкомасштабные наводнения, перебои в подаче электроэнергии и повреждения зданий, дорог и другой инфраструктуры. Повреждения зарегистрированы вдоль побережья протяжённостью более чем 100 км. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает норвежское информационное агентство High North News.

Шторм Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший тропический шторм, образовавшийся из остатков тихоокеанского тайфуна «Мербок», быстро прошёл через Берингово море, прежде чем достигнуть прибрежной Аляски.

В городе Ном, где население составляет около 4 тыс. человек, уровень воды поднялся на 3−4 метра выше нормы, а наводнение достигло общины Вефиль, которое находится на расстоянии 100 км от побережья. Кроме того, Ном-Каунсил-роуд жизненно важная 100-километровая автомагистраль, соединяющая два сообщества вдоль побережья Берингова моря, получила серьёзные повреждения, где участки дороги затоплены или полностью разрушены.

Ряд населённых пунктов вдоль Западной Аляски остаются без электроснабжения, а взлётно-посадочные полосы аэропортов, жизненно важные транспортные магистрали во многих населённых пунктах, которые не имеют автомобильного сообщения, должны быть проверены или отремонтированы, прежде чем снова будут запущены в эксплуатацию.

Согласно данным метеорологов, шторм «исторического масштаба» стал самым сильным, обрушившимся на штат с 1970-х годов.

Как сообщало ИА REGNUM, тропический шторм «Фиона» усилился до урагана первой категории по шкале Саффира — Симпсона.

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