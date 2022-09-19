Анкоридж, США, 19 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Чрезвычайно мощный шторм «исторического масштаба» обрушился на западное побережье Аляски в минувшие выходные, что привело к обширному ущербу от наводнения. Потепление океанов в результате изменения климата поспособствовало усилению шторма, который вызвал широкомасштабные наводнения, перебои в подаче электроэнергии и повреждения зданий, дорог и другой инфраструктуры. Повреждения зарегистрированы вдоль побережья протяжённостью более чем 100 км. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает норвежское информационное агентство High North News.

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

Бывший тропический шторм, образовавшийся из остатков тихоокеанского тайфуна «Мербок», быстро прошёл через Берингово море, прежде чем достигнуть прибрежной Аляски.

В городе Ном, где население составляет около 4 тыс. человек, уровень воды поднялся на 3−4 метра выше нормы, а наводнение достигло общины Вефиль, которое находится на расстоянии 100 км от побережья. Кроме того, Ном-Каунсил-роуд жизненно важная 100-километровая автомагистраль, соединяющая два сообщества вдоль побережья Берингова моря, получила серьёзные повреждения, где участки дороги затоплены или полностью разрушены.

Ряд населённых пунктов вдоль Западной Аляски остаются без электроснабжения, а взлётно-посадочные полосы аэропортов, жизненно важные транспортные магистрали во многих населённых пунктах, которые не имеют автомобильного сообщения, должны быть проверены или отремонтированы, прежде чем снова будут запущены в эксплуатацию.

Согласно данным метеорологов, шторм «исторического масштаба» стал самым сильным, обрушившимся на штат с 1970-х годов.

Как сообщалоИА REGNUM, тропический шторм «Фиона» усилился до урагана первой категории по шкале Саффира — Симпсона.

Читайте также: В США сообщили об усилении шторма «Фиона» до урагана первой категории