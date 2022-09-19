Сеул, , 10:48 — REGNUM Южнокорейская правящая партия «Сила народа» избрала лидером своей парламентской фракции депутата Национального собрания (парламента) Чу Хо Ёна. Об этом сообщает Yonhap News.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, на состоявшемся 19 сентября общем собрании фракции Чу Хо Ён набрал 61 из 106 голосов, а его соперник Ли Ён Хо — 42 голоса.

Известно, что Чу Хо Ён будет руководить фракцией до апреля 2023 года.

Напомним, что в июле правящая в Южной Корее партия приостановила членство своего председателя Ли Чжун Сока из-за обвинений в коррупции.

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