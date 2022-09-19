Сеул, 19 сентября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Южнокорейская правящая партия «Сила народа» избрала лидером своей парламентской фракции депутата Национального собрания (парламента) Чу Хо Ёна. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, на состоявшемся 19 сентября общем собрании фракции Чу Хо Ён набрал 61 из 106 голосов, а его соперник Ли Ён Хо — 42 голоса.

Известно, что Чу Хо Ён будет руководить фракцией до апреля 2023 года.

Напомним, что в июле правящая в Южной Корее партия приостановила членство своего председателя Ли Чжун Сока из-за обвинений в коррупции.

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