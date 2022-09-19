Пенза, , 11:22 — REGNUM В системе образования Пензенской области укомплектованность педагогическими кадрами составляет 98,6%. Об этом сообщил министр образования региона Алексей Комаров.

Педагоги Иван Шилов © ИА REGNUM

«Действительно имеются вакансии, как правило учителей-предметников в общеобразовательных школах. Для решения кадрового вопроса в 2022 году в педагогическом институте имени В. Г. Белинского ПГУ увеличено количество бюджетных мест по направлению «Образование и педагогические науки», — сказал глава минобразования области.

Со слов Комарова, в 2022 году на основании договоров о целевом обучении на бюджетные места зачислены 36 студентов. Впервые в пензенские школы трудоустроили за последние три года около 800 молодых педагогов, из них 1,5% уходят из школы в первые три года работы.

В этом году на работу вышли 160 молодых специалистов, из них 45 учителей математики, 21 учитель информатики и 18 преподавателей физики.

По программе «Земский учитель» в областные образовательные организации в 2022 году пришли работать учитель физики и учитель математики. В 2023 году для участия в проекте будут предложены 15 вакансий.

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс мер по укомплектованию школ учителями математики, физики и информатики поручил правительству РФ совместно с регионами разработать и реализовать президент России Владимир Путин.

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