* запрещённая в России организация

Тегеран, 19 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В ответ на недавнее заявление бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, назвавшего «Панджшерскую войну» братоубийством, отреагировал культурный центр Афганистана в Тегеране. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Шафик Шарк, глава этого центра, написал в «Твиттере», что в Панджшере не происходит братоубийства, скорее, «агрессивные силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой провинции просто убивают людей».

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По словам Шарка, пока талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не покинут «оккупированные» районы, решением вопроса является война.

«Те, кто не осуждает «агрессию» и только утверждают, что «война — не решение вопроса», они хуже талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — безапелляционно заявил Шарк.