Берлин, 19 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Россия может запустить газопровод «Северный поток — 2» хоть завтра, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

По его словам, газопровод полностью готов к эксплуатации и прошёл все проверки. Дипломат заверил, что «Северный поток — 2» отвечает самым строгим стандартам безопасности.

«Его запуск помог бы Германии решить многие проблемы, — сказал Нечаев в интервью РИА Новости. — Но Берлин продолжает от него открещиваться, стимулируя тем самым дефицит газа и рост цен. Наша страна, как подтвердил президент России, готова запустить его хоть завтра».

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии заявили, что газопровод «Северный поток — 2» не будет запущен никогда из-за утраты доверия между странами.