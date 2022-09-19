Элиста, 19 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Калмыкии 14 детей-инвалидов бесплатно обеспечили инвалидными креслами-колясками. О передаче технических средств реабилитации сообщает республиканское министерство социального развития, труда и занятости, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Приставка к инвалидной коляске «ПЕГАС»

Список детей, нуждающихся в инвалидных колясках, был составлен с участием сотрудников Реабилитационного центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Для каждого ребёнка технические средства были подобраны индивидуально.

Ребятам передали специализированные кресло-коляски с ручным и электрическим приводом, вертикализатор, велотренажер, реабилитационные дорожки для восстановления навыков ходьбы у детей с ДЦП и другими травмами. Все получатели помощи воспитываются в малообеспеченных, неполных и многодетных семьях.

Технические средства реабилитации дети получили при поддержке благотворительного фонда ПАО «Лукойл». Ранее, в 2019 году, новые технические средства получили 10 юных жителей Элисты.