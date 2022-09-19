Владивосток, 19 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Приморье в этом году капитально ремонтируют 127 школ. Годом ранее было на 10% меньше, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Класс в школе

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Ремонты проводятся за счет средств краевого и федерального бюджетов. Всего вложено 1,5 млрд рублей. По другим программам из средств федерального бюджета на развитие сельских школ и центров экономического роста Приморью направлено 254,41 млн рублей.

Капитальные ремонты проходят в школах всех 34 муниципалитетов края. Кроме того, продолжается строительство школы на 220 учеников в поселке Волчанец Партизанского района.

В текущем учебном году двери открыла школа на 600 мест в городе Большой Камень.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках государственно-частного партнёрства ещё четыре новые школы построят в Белгородской области.