Санкт-Петербург, 19 сентября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 23 сентября на Дворцовой площади дадут старт осенне-зимнему туристическому сезону, сообщается на сайте городского правительства. В честь Всероссийского Дня туризма в Санкт-Петербурге с 23 по 25 сентября пройдёт ряд мероприятий.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

На Дворцовой площади в павильонах с красочным декором и брендингом будет представлен туристический потенциал Петербурга. Жители и гости города смогут увидеть тематические мультимедийные инсталляции, которые раскрывают разнообразные сферы города.

Благодаря компьютерным технологиями гости фестиваля ко Дню туризма смогут попробовать себя в дизайне, принять участие в в SUP-карнавале. А для детей подготовили зону с волшебной цветочной горкой и световыми инсталляциями.

На Дворцовой площади 24 сентября в 21:00 начнётся свето-музыкальная программа. Она будет сопровождаться парадом исторических судов у Дворцового моста.

Напомним, что с начала 2022 года по август Петербург посетили 5,5 млн человек. Турпоток города возрос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.