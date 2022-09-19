Тюмень, , 10:40 — REGNUM Лыжница Анастасия Прокофьева победила в гонке с раздельным стартом свободным стилем на летнем чемпионате России. Турнир проходит в Тюмени.

Спортсмены на лыжероллерах Deutscher Skiverband

Прокофьева, которая представляет Москву преодолела дистанцию 15 км за 34 минуты 39,2 секунды.

Второй к финишу пришла Екатерина Смирнова из Тюменской области, отставшая от победительницы на 28,5 секунды. Замкнула тройку Анастасия Кулешова из Нижегородской области, отставание которой составило 43,5 секунды.

Прокофьева выиграла вторую золотую медаль на этом турнире. Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября она победила в гонке на 15 км классическим стилем.

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