Кемерово, 19 сентября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Арбитраж Кемеровской области 11 октября 2022 года планирует рассмотреть иск Росприроднадзора к угледобывающей компании «ММК-Уголь». С ответчика требуют более 36 млн рублей, которые фигурируют как компенсация вреда, причинённого почве, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление от Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора было подано 9 сентября 2022 года. Дело слушает судья Кормилина.

Сумма претензий составляет 36 041 944,8 рубля.

В ЕГРЮЛ ООО «ММК-Уголь» зарегистрировано в 2016 году. Компания прописана в Белово. Директор — Владимир Харченко, владельцы — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ОАО «Белон».

Напомним, ранее ведомство отозвало претензии к другой угледобывающей компании Кемеровской области — ПАО «Распадская». Претензии также касались вреда, который был причинён водному объекту. До этого сообщалось, что компания самостоятельно выплатила ущерб, потому производство по делу прекратили.