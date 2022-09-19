Брюссель, 19 сентября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. У Европейской комиссии могут возникнуть юридические проблемы в связи с тем, что она маркировала газовую и атомную энергетику как экологически чистую в рамках системы, разработанной для направления инвестиций в энергетические проекты, как сообщает Financial Times.

(сс) E.ON Kernkraft GmbH Атомная электростанция

«Гринпис» и альянс экологических организаций, включая Client Earth и Всемирный фонд дикой природы, заявили, что потребовали пересмотреть решение, в соответствии с которым ЕК применила «фальшивые зеленые» ярлыки, несовместимые с климатическим законодательством ЕС.

Эта классификация была разработана в 2020 году, чтобы способствовать достижению экологических целей Евросоюза по снижению выбросов парниковых газов. Газовая и атомная энергетика отсутствовали в первоначальном проекте, но затем были добавлены после консультаций.

Экологические группы выразили протест, так как газ «угрожает европейской энергетической безопасности и привел к стремительному росту цен на энергию по всей Европе». «Гринпис» в качестве аргумента против включения атомной энергии в перечень «зеленых» источников говорит о связанных с нею рисках.

«Газ — одна из главных причин климатического и экономического хаоса, в то время как проблема ядерных радиоактивных отходов до сих пор не решена, а риск ядерных аварий слишком велик, чтобы его игнорировать», — сказала руководитель кампании по устойчивому финансированию европейского отделения «Гринписа» Ариадна Родриго.

Группы обратились к ЕК с просьбой официально пересмотреть свое решение, на что у нее есть от 16 до 22 недель. Если комиссия не согласится, они намерены передать дело в Европейский суд.

Австрия и Люксембург также готовят судебный иск, чтобы оспорить включение ядерных инвестиций в перечень «зеленых». По словам осведомленных источников, вопрос должен быть представлен на рассмотрение в начале октября 2022 года.