Москва, 19 сентября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Уникальные возможности для внедрения российских цифровых технологий представляет АО «ГЛОНАСС». Об этом рассказал на ВЭФ-2022 генеральный директор компании Игорь Милашевский, его слова 15 сентября привела пресс-служба АО «ГЛОНАСС».

(сс) USSR BOY ГЛОНАСС

По словам Милашевского, путём использования системы экстренного реагирования при ДТП может быть создан безопасный мир будущего для людей, транспорта и бизнеса.

«Благодаря государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», современному средству транспортной безопасности, экстренные службы получают автоматически координаты автомобиля и в считанные минуты могут прибыть на место происшествия, спасти пострадавших в аварии, предотвратить ущерб жизни и здоровью миллионов автомобилистов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что учебно-научный комплекс импортозамещения, который был создан для подготовки и переподготовки ИТ-специалистов, открылся на базе МИРЭА — Российского технологического университета (РТУ) в Москве.