Ходейда, Йемен, 19 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Беспилотник ВВС Саудовской Аравии нанёс удар по территории провинции Ходейда на западе Йемена. Об этом 19 сентября сообщает Al-Masirah.

Ibrahem Qasim Йемен

По данным журналистов, целью удара стал жилой дом в деревне Бани Аль-Машун, район Аль-Джарахи. В результате удара погиб как минимум один мирный житель.

Отмечается, что причиной удара стала активная милитаризация города-порта Ходейда и отправка в регион дополнительных формирований йеменских повстанцев-хуситов.

Ранее Саудовская Аравия и хуситы договорились об отводе сил из региона, однако действия хуситов якобы нарушают условия соглашения. В связи с этим в небе над Ходейдой отмечено присутствие большого количества беспилотников, которые отслеживают перемещение сил повстанцев.