Алушта, Крым, 19 сентября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Сторонник киевских националистических батальонов признан виновным в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ и в незаконном хранении оружия, решение вынес суд в Алуште. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как установлено судом и следствием, мужчина хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов, при обыске у него также были обнаружены пистолет, тротил, порох. В ходе оперативных действий также были изъяты технические средства, средства мобильной связи, на которых были обнаружены видеоматериалы радикального содержания, фотографии с изображением националистической символики и фашисткой атрибутики, переписка с участниками бандеровских националистических батальонов.

Сам подсудимый свою вину полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, также он должен заплатить штраф в 30 тысяч рублей.