* талибы — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, , 10:37 — REGNUM В афганской провинции Гильменд талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили трёх женщин из одной семьи и ранили двух мужчин во время рейда по домам в Лашкаргахе, административном центре провинции.

Убийство kropekk_pl

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Информированный источник сообщил Afghanistan International, что эти люди были убиты, когда отъезжали от своего дома. Он добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обыскивали дом в районе «Баст» города Лашкаргах, когда жители соседнего дома уезжали.

По словам собеседника, радикалы приказали им остановиться, но, видимо, пассажиры не услышали, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли огонь на поражение.

В результате стрельбы были убиты три женщины и ранены двое мужчин, находившихся на передних сиденьях.

Помимо Лашкаргаха, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали поквартирные обыски в уездах Гильменда без присутствия женщин-полицейских.

Один из бывший солдат сообщил Afghanistan International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расспрашивали детей о том, где находится оружие.

В последние недели радикалы активизировали обыски в ряде провинций.