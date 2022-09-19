Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не исключил, что посетит Россию до конца этого года, если в этом будет потребность.

Un.org Антониу Гутерреш

«Возможно. Но это зависит от того, потребуется ли это, зависит от повестки, от приоритетов, от того, что будет происходить», — сказал он РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Гутерреш также напомнил, что провел на прошедшей неделе длительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.