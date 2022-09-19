Ижевск, , 10:37 — REGNUM Начата проверка по факту утечки бытового газа в последующим воспламенением в квартире девятиэтажного дома в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

После взрыва газа в Ижевске пресс-служба управления МЧС по Удмуртии

В ходе проверки планируется дать оценку соблюдению правил эксплуатации газового оборудования, в том числе управляющей компанией и соответствующими службами.

Как сообщало ИА REGNUM, хлопок произошел в доме по улице Степана Разина утром 19 сентября. Жильцы дома были эвакуированы. В результате инцидента пострадали мужчина и женщина. По предварительным данным, хлопок произошел из-за скопления бытового газа в помещении однокомнатной квартиры на пятом этаже.

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