Москва, 19 сентября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Сегодня 19 сентября, в Москве начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа для взрослого населения. Детей вакцинируют в поликлиниках, детсадах и школах, сообщается на портале мэра столицы.

Nikatv.ru Прививка от гриппа

Мобильные пункты открыты у некоторых станций Московского метрополитена, МЦК и железнодорожных станций. Впервые можно сделать прививку в самом центре столицы — ГУМе.

Отмечается, что вакцинации граждан старше 18 лет от гриппа в Москве проводится бесплатно. При себе надо иметь паспорт гражданина РФ и полис ОМС. Процедура занимает около 15 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, самый эффективный способ профилактики гриппа — вакцинация.

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