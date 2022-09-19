Берлин, 19 сентября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Проявлений русофобии в Германии стало меньше, но полностью ситуация не изжита. Об этом российский посол в Берлине Сергей Нечаев сообщил в опубликованном 19 сентября интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

По его словам, в первые недели и месяцы после начала спецоперации в б. УССР в посольстве получали множество жалоб от русскоязычных граждан, в том числе «просто крики о помощи». Посольство и генконсульства организовали горячие линии, сыграла роль и «настойчивая публичная тематизация этой проблемы».

Политики и правоохранители вынуждены обращать внимание на дискриминацию и угрозы в адрес русскоязычных граждан. Они поняли, что такая тенденция опасна.

«Тем не менее полностью подобные факты не изжиты. За этим продолжаем следить не только мы, но и некоторые германские общественные организации», — добавил посол.

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