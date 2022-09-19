Кемерово, 19 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы города Кемерово будет назначен решением горсовета в случае принятия отставки действующего мэра. Об этом ИА REGNUMсообщили в администрации муниципалитета.

Анна Алябьева ИА REGNUM Улицы Кемерова

«Внеочередное заседание горсовета состоится 20 сентября», — уточнили в мэрии Кемерова.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что мэр Кемерова Илья Середюк займёт должность председателя правительства Кузбасса. В «кратчайшие сроки» будет начата процедура досрочного прекращения полномочий главы города.

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